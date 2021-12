Covid-19 : le gouvernement va-t-il suivre les recommandations du conseil scientifique ?

C'est un rendez-vous attendu dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de la Covid-19. Vendredi 17 décembre, Emmanuel Macron présidera un nouveau conseil de défense sanitaire à l'issue duquel de nouvelles restrictions pourraient être annoncées. La mise en place d'un couvre-feu ou d'un nouveau confinement et l'interdiction de voir sa famille pendant les fêtes sont toutefois des mesures écartées par l'exécutif.

Les chiffres de contaminations et d'hospitalisations inquiètent le gouvernement qui pourrait, selon plusieurs sources, inciter de manière appuyée les Français à limiter drastiquement leurs contacts pendant les fêtes et éviter les soirées privées, bars et grandes tablées pour dîner, qui pourraient provoquer des clusters et pics de contaminations.

L'exécutif pourrait aussi appeler les Français à se faire tester avant de retrouver leurs proches. Autre piste, une accélération de la campagne vaccinale même si cela dépend en grande partie de la motivation des Français et des créneaux disponibles.

La question se pose également de savoir si le gouvernement suivra les recommandations du Conseil scientifique, qui n'ont été rendues publiques que lundi 13 décembre, qui font état de renoncer à tous rassemblements collectifs en lieu clos où le port du masque n'est pas possible ou de limiter le nombre de participants à table pour les fêtes. Un scénario qui rappelle cruellement celui de Noël dernier.