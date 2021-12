Le nombre de contaminations en France continue de s'envoler, près de 65.700 nouveaux cas ont été comptabilisés mercredi. Au milieu de cette épidémie, les faux passes sanitaires se sont développés. Cette dérive a été mise en lumière après la mort d'une quinquagénaire à l'hôpital, faussement vaccinée. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, une dizaine d'enquêtes sont ouvertes.

Au Plan-de-la-Tour (Var), la médecin du village a été mise en examen, soupçonnée d'avoir fourni des centaines de fausses attestations. Devant le cabinet de cette médecin, plusieurs dizaines de personnes faisaient le pied de grue chaque jour, venant de toute la région. Certains de ces "patients" ne se cachaient pas de venir ici se procurer un faux passe sanitaire. Très vite, les gendarmes ont découvert les raisons de cette étrange manège.

"Ce médecin s'est vu confier un peu plus de 500 doses, mais en réalité aurait vacciné beaucoup plus de personnes que ça", confie Patrice Camberou, procureur de Draguignan. On parle de 1.800 demandes de remboursement, d'où la mise en examen pour "faux et escroquerie à un organisme de santé".

Des patients pensaient réellement être vaccinés

Au-delà de ces vaccinations qui n'ont pas été réalisées, on trouve inévitablement un grand nombre de faux passes sanitaires, reste à savoir combien. "L'enquête nous permettra de dire si les personnes voulaient un certificat de vaccination sans se faire réellement vacciner, avec des faux vaccins", ajoute le procureur.

De plus, certains patients qui voulaient vraiment se faire vacciner auraient eux aussi reçu un placebo à la place du vaccin. "Il y a des personnes qui sont venues déposer plainte en croyant avoir été vaccinées 'mais mon médecin m'a dit que je n'avais aucun anticorps'". Cela explique la mise en examen pour "mise en danger de la vie d'autrui".

À écouter également dans ce journal

Affaire Jubillar - Dans le cadre de l'enquête, la nouvelle compagne de Cédric Jubillar a été placée en garde à vue mercredi. La femme est soupçonnée de "recel de cadavre".

Emmanuel Macron - Coronavirus, "gilets jaunes", polémiques, affaire Hulot, réforme des retraites… Le Président a profité d'un entretien avec TF1 et LCI pour revenir surles grands moments de son quinquennat.

Grève SNCF - Le premier week-end des vacances de Noël sera marqué par une grève au sein de la SNCF. Vendredi, sur l'axe Sud-Est, seul un train sur deux circulera.