Oscars 2022 : Will Smith gifle Chris Rock en pleine cérémonie

C'est une scène qui restera dans l'histoire des Oscars. Alors sur scène pour remettre l'oscar du meilleur documentaire, Chris Rock a vu Will Smith s'approcher de lui et lui asséner une violente gifle.



La raison ? Une blague de mauvais goût selon l'acteur de l'humoriste sur le crâne rasé de Jada Pinkett Smith, l'épouse de Will Smith, qu'il a comparé aux cheveux au crâne rasé de Demi Moore dans le film À Armes égales de Ridley Scott (1997). La femme 50 ans souffre d'alopécie, une maladie qui provoque une perte brutale de cheveux. En montant sur scène, Will Smith aurait crié : "Ne parle plus jamais de ma femme!", devant un public médusé par la scène.



Malgré le coup violent, Chris Rock a continué son show comme si de rien n'était et a lancé aux gens dans la salle : "C'était la plus grande nuit de l'histoire de la télévision", a-t-il lancé.

Une scène qui n'a pas empêché Will Smith de recevoir quelques minutes plus tard l'oscar du meilleur acteur pour son rôle dans La Méthode Williams. Sur scène, l'acteur a fendu en larmes et s'est excusé pour son geste : "Je veux m'excuser auprès de l'Académie, l'amour vous fait faire des choses folles", a-t-il expliqué.,