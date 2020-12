publié le 15/12/2020 à 05:50

À l'approche des fêtes de fin d'année, les chiffres liés à l'épidémie de coronavirus continuent d'augmenter en France. Plusieurs vastes opérations de dépistage massif se succèdent donc en France où les habitants sont incités à venir se faire tester, comme c'est le cas dans l'agglomération de Charleville-Mézières-Sedan, dans les Ardennes, qui compte une soixantaine de communes.

Spécialement pour cette campagne, qui a débuté ce lundi 14 décembre, huit gymnases seront ouverts pendant douze jours pour venir s'ajouter aux autres lieux de tests. Une solution appréciée par le plus grand nombre comme le confie une habitante : "On habite pas très loin, c'est pratique et le fait que ça se fasse rapidement et sans rendez-vous est un réel confort pour nous".

Après le test, l'agglomération a repensé le dispositif pour isoler les patients positifs qui ne pourraient pas rester chez eux, comme l'explique Boris Ravignon, le président d'Ardenne Métropole : "On a 142 places d'hôtel qui sont prêtes à être réservées pour accueillir les personnes qui seraient positives".

"Tout cela est pris en charge par l'État et accompagné par la Croix-Rouge qui leur apporte des repas et un soutien médical. [...] L'isolement doit être le plus efficace possible" a-t-il ajouté. Lors de cette première journée de dépistage massif, 500 tests ont été pratiqués pour 15 résultats positifs.

