publié le 08/11/2020 à 07:32

Si vous contractez le coronavirus et que vous respectez la période d'isolement de 7 jours, il se peut que les symptômes disparaissent mais que vous soyez toujours positif à la Covid-19. Cette positivité peut durer dans le temps mais ne veut pas dire que vous êtes pour autant contagieux.

C'est ce qu'affirment l'Agence régionale de santé (ARS) et plusieurs médecins à France Bleu ce mardi 3 novembre. Si vous réalisez un test PCR ou autre après la disparition des symptômes, la charge virale peut-être toujours présente dans votre organisme et donc donner un résultat positif.

Ce résultat positif ne doit pas empêcher la reprise du travail ou de l’école. Interrogée par France Bleu, l'ARS de Corse explique que cette positivité après un isolement de 7 jours et la disparition des symptômes "ne correspond pas à la présence de particules virales infectieuses".

Ces affirmations posent la question de l'utilité d'aller se faire tester après cette période d'isolement et la disparition des symptômes. Ceci n'aurait pas d'utilité selon le docteur Antoine Grisoni. "C’est inutile parce qu’on s’est aperçu que beaucoup de gens qui n’étaient plus du tout contagieux restaient positifs pendant des semaines et qu’il ne servait à rien de les retester, au contraire cela créé de la confusion alors qu’ils sont sans aucun danger pour leur environnement", explique le médecin à France Bleu.

Même constat pour les plus jeunes d'entre nous. "Lorsqu’un enfant est testé et qu’il est positif, au bout de 7 jours s’il n’a plus de symptômes ou qu’il n’en n’a jamais eu il pourra retourner à l’école", sans se faire tester obligatoirement, explique au média le docteur Sylvie Ferrara, médecin conseillère technique du rectorat.