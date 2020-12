publié le 13/12/2020 à 20:03

Il y a eu encore près de 14.000 nouveaux cas de coronavirus ces dernières 24 heures en France et 199 morts en une journée samedi 12 décembre. On est toujours bien loin de l'objectif du gouvernement. Deux villes vont donc lancer à compter de lundi matin, et pour cinq jours, une grande campagne de dépistages volontaires. Charleville-Mézières dans les Ardennes, et Le Havre en Seine-Maritime. Suivront ensuite en janvier Roubaix et Saint-Étienne.

L'objectif affiché par Olivier Véran est d'expérimenter le "tester-isoler" à grande échelle et limiter la propagation du virus. Au Havre, les 270.000 habitants des 54 communes de l'agglomération sont donc invités à se faire tester. L'idée c'est de dépister un maximum de monde dans un délai très court. Le maire du Havre, l'ex-Premier Ministre Édouard Philippe, appelle ses administrés à participer à l'opération, à 10 jours des fêtes de Noël.

"Le taux d'incidence a été supérieur à 500 cas pour 100.000 habitants", explique ainsi Édouard Philippe, la ville ayant été fortement touchée par la deuxième vague. Les dépistages massifs sont donc lancés "pour éviter qu'une troisième vague viennent frapper" le territoire. Édouard Philippe a annoncé la mobilisation de 500 élèves infirmiers et personnels paramédicaux afin de mener à bien l'opération. L'objectif est de passer les fêtes de Noël avec plus de sérénité.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - Les voyageurs vers la Corse seront obligés de présenter un dépistage négatif à la Covid-19 datant de moins de 72 heures. Il sera possible d'effectuer un test dans les aéroports notamment.

Brexit - À une quinzaine de jours de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, la perspective d'un "no deal" s'accentue, même si les négociations continuent.



Confinement - La police est intervenue à Marseille samedi soir pour stopper une fête qui regroupait plus de 500 personnes.

Coronavirus - L'Allemagne a annoncé dimanche 13 décembre un confinement partiel à partir de mercredi, et jusqu'au 10 janvier.