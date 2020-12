publié le 13/12/2020 à 06:20

Le gouvernement en a fait l'annonce à la fin du mois de novembre : une prime de Noël sera bien versée à la fin de cette année afin de donner un coup de pouce aux plus précaires à l'approche des fêtes. En pleine crise sanitaire, l'Était maintient donc ses aides pour limiter au maximum l'impact économique de l'épidémie de coronavirus.

La prime de Noël sera versée le 15 et 16 décembre, et sera destinée à des ménages déjà bénéficiaires d'autres aides sociales. Ainsi, si vous percevez le Revenu de solidarité active (RSA), l'Allocation de solidarité spécifique (l'ASS), ou l'Allocation équivalent retraite (l'AER), elle vous sera versée le 15 pour les premiers allocataires, et le 16 pour les deux autres.

Le gouvernement a précisé qu'aucune démarche n'est requise pour en bénéficier, le virement bancaire se fera automatiquement. Quant au montant, il est forfaitaire et d'un montant de 152,45 euros pour les bénéficiaires de l'ASS et de l'AER, et dépend de la composition du foyer pour le RSA. Il démarre ainsi à 152,45 euros pour une personne célibataire et sans enfant, à 442,10 pour un couple avec 4 enfants (voir tableau ci-dessous).

Tableau prime de Noël Crédit : Capture d'écran service-public.fr