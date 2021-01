publié le 28/01/2021 à 05:44

Emmanuel Macron est rattrapé par la réalité. Un confinement "très serré" est désormais sur la table. Gabriel Attal l'a confirmé : "Le couvre-feu à 18h a à ce stade une efficacité relative, qui est réelle, mais qui n'est pas suffisante. C'est donc en anticipation que nous envisageons plusieurs scénarios : d'un maintien du cadre actuel avec un couvre-feu à 18h, jusqu'à un confinement très serré. Le président de la République a demandé au gouvernement des analyses complémentaires, épidémiologiques et scientifiques sur chacun de ces scénarios", a indiqué le porte-parole du gouvernement.

Jusqu'ici, le chef de l'État voulait temporiser, seulement, les derniers chiffres changent totalement la donne. Emmanuel Macron a eu entre les mains une étude très inquiétante sur les variants britannique et sud-africain, et ses conclusions sont bien plus inquiétantes que prévues.

Cette étude établie que les 7 et 8 janvier derniers, le variant britannique représentait 3,2% des tests positifs de notre pays, tandis que les spécialistes tablaient jusqu'alors sur 1,4%. Cela signifie que début janvier déjà, il y avait 770 nouveaux cas de variant britannique chaque jour en France, soit le double de ce que pensaient les scientifiques.

Si ce mutant anglais n'est pas plus dangereux, que les symptômes sont les mêmes et ne sont pas plus graves, celui-ci est néanmoins beaucoup plus contagieux. Depuis cette enquête flash, il a eu trois semaines de plus pour se propager et Gabriel Attal expliquait hier que selon les estimations des scientifiques, ce variant représenterait désormais 10% des nouveaux cas, de quoi expliquer, en partie, que le gouvernement reparle brutalement d'un nouveau confinement dur, comme celui que l'on a vécu au printemps.

À écouter également dans ce journal :

Vendée Globe - Yannick Bestaven remporte la 9e édition du Vendée Globe. Le skipper est arrivé à 04h19 et 46 secondes ce jeudi matin, au terme de 80 jours, 13 heures et 59 minutes d'une course extrême. Il devient le vainqueur le plus âgé de la compétition.



Handball - Les bleues se sont qualifiées en demie-finale du mondial de handball en Egypte. Les Françaises ont gagné 35 à 32 après prolongations hier soir face aux Hongroises. La demie-finale se jouera vendredi à 17h30 face à la Suède.

Affaire Grégory - La justice française à donné son feu vert : 36 ans après la disparition de l'enfant, de nouvelles expertises ADN vont être effectuées. Il s'agissait d'une demande des parents, Christine et Jean-Marie Villemin.