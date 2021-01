Coronavirus et confinement : quelles sont les options sur la table ?

publié le 27/01/2021 à 15:01

La foire aux propositions. Depuis l'annonce d'un éventuel reconfinement pour enrayer la propagation des variants du coronavirus, les acteurs du monde politique envisage un éventail de propositions pour retarder le confinement ou le mettre en place. Écoles et commerces fermés ou non ? Couvre-feu le weekend ? Mais Emmanuel Macron et l'exécutif veulent prendre leur temps, étudiant le coût exorbitant du confinement.

Conseil de défense ce mercredi 27 janvier au matin autour de cette question : le couvre feu généralisé à 18 heures est-il suffisant ? Pas de confinement dans l'immédiat donc, mais tous les scénarii sont sur la table.

L'exécutif se prépare au pire. Mais pour l'instant, rappelons le, Emmanuel Macron veut tout faire pour éviter un troisième confinement. "Le président en a assez de cette façon automatique et robotique de gérer la crise. Il veut des solutions nouvelles", confie un cadre de la majorité.

Confinement et couvre-feu ?

Sauf que pour l'instant, il n'y rien de neuf sur la table. Il y a d'abord le confinement comme on l'a connu au mois d'octobre. Il y a aussi le couvre feu, assorti d'un confinement le weekend. Cette piste n'a pas été abandonnée. Enfin, la troisième et dernière option est la plus dure pour les libertés. Il s'agit d'un confinement couplé avec un couvre-feu. Autrement dit, il faut des attestations pour sortir en journée et le soir, vous ne pouvez pas aller prendre l'air ou faire un peu de sport.

Un "confinement très serré" fait partie des scénarii envisagés, a indiqué le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, en faisant valoir que "des variants se développent à un rythme important". "Nous envisageons plusieurs scénarios qui vont d'un maintien du cadre actuel avec le couvre-feu à 18 heures" - qu'il a toutefois jugé "à ce stade peu probable" - "jusqu'à un confinement très serré", a-t-il expliqué à l'issue du Conseil des ministres.

En attendant, le gouvernement devrait annoncer ce soir ou demain de nouvelles mesures pour durcir un peu les règles aux frontières.

Macron et Castex sur deux lignes différentes ?

On sent qu'il y a du tirage entre le président et son premier ministre. D'un coté, vous avez un premier ministre qui explique que le sanitaire aura toujours la priorité sur l'économie. De l'autre, un président agacé par la pression mise par les blouses blanches.

Emmanuel Macron a même confié qu'il était prêt à prendre des risques sanitaires, pour ne pas avoir à payer le prix exorbitant selon lui d'un nouveau confinement. À Matignon et a l'Élysée, on rappelle que les discussions sont quotidiennes et que rien n'oppose le président et le premier ministre.

Mais les décisions des prochains jours risquent encore de faire apparaitre publiquement les différences entre les points de vue d'Emmanuel Macron et de Jean Castex.