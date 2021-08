La crise sanitaire n'est pas derrière nous, selon Emmanuel Macron. En conseil de Défense, le chef de l'État a annoncé de nouvelles mesures pour tenter de contrôler cette quatrième vague, tandis que le nombre de cas quotidien est repassé au-delà des 30.000. Conséquences : passe sanitaire obligatoire dans les centres commerciaux de plus de 20.000 m2 dans les départements où le taux d'incidence dépasse les 200 cas pour 100.000 habitants.

Concrètement, cette mesure va concerner au moins 129 centres commerciaux, comme celui du Cap 3.000 à Saint-Laurent-du-Var, où l'idée de présenter un QR code ne ravit ni les clients, ni les commerçants. En effet, dans ce grand centre commercial, situé à deux pas de l'aéroport de Nice, les habitués se montrent plutôt circonspects face à cette nouvelle annonce : "Je comprends qu'il faille faire attention, mais déjà avec les gestes barrières, le masque, le gel, en contrôlant la jauge etc, je pense que ce n'est pas forcément nécessaire de mettre le passe sanitaire. Là il n'y a personne, donc il y aura encore moins de monde", craint une fidèle cliente.

En effet, certains clients non vaccinés n'hésitent déjà pas à dire qu'ils ne fréquenteront plus les allées climatisées de l'enseigne : "Je viendrais moins ça c'est sûr. Pour l'instant le test PCR est gratuit donc on le fait, mais sinon après il y aura des privations, ce n'est pas très grave", assure une autre habituée.

Une baisse de fréquentation probable, qui inquiète déjà cette vendeuse de prêt à porter : "Le passe va faire en sorte que les touristes qui n'ont pas été vaccinés ne viendront plus, on a déjà perdu quatre mois l'année dernière, trois l'année d'avant. C'est catastrophique pour l'économie", déplore-t-elle.

Il appartient maintenant au préfet des Alpes-Maritimes de faire appliquer la volonté gouvernementale : six centres commerciaux de plus de 20.000 m2 sont potentiellement concernés par cette mesure dans le département.

À écouter également dans ce journal :

Coronavirus en Israël - Confronté à une recrudescence des cas liée au variant Delta, l'État hébreu impose le passe sanitaire aux enfants de plus de trois ans, dans le cadre de nouvelles restrictions.

Incendies en Algérie - Le deuil national décrété pour trois jours à compter de ce jeudi face aux incendies qui ravagent le nord du pays et qui ont déjà fait au moins 69 morts, dont 28 soldats. Paris va envoyer deux Canadairs et un avion de commandement.

Messi au PSG - L'arrivée de l'Argentin a été saluée par beaucoup de ses futurs coéquipiers, même Sergio Ramos. Le défenseur espagnol a publié une photo de son maillot à côté de celui de Messi avec en légende : "Qui l'aurait cru", en référence aux années de rivalité entre les deux joueurs, notamment lors des classico Barca-Real.