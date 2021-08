Vaccin contre le coronavirus : faudra-t-il une 3e dose pour tout le monde ?

La tension s'accroît dans les établissements de santé. Le plan blanc a été déclenché en Nouvelle-Aquitaine, 4ème région a réactiver le dispositif, tandis que les Antilles françaises sont dans une situation "extrêmement grave" selon le ministre des Outre-mer. C'est dans ce contexte que le Conseil de défense sanitaire est organisé ce mercredi 11 août. Au cœur de cette visioconférence, la question de la 3e dose de vaccin pour les plus fragiles.

Depuis le mois de mai, une 3e dose est administrée aux personnes vulnérables, c'est-à-dire qui ont un système immunitaire affaibli, par exemple après une greffe d'organes ou une chimiothérapie. Pour le reste de la population, le Conseil scientifique et la Haute autorité de Santé ne recommandent ce rappel que pour les personnes de plus de 80 ans, qu'elles soient en Ehpad ou à domicile. Il s'agit de booster leur immunité qui peut diminuer avec le temps.

En revanche, les autorités de santé n'envisagent pas pour l'instant de généraliser cette 3e dose à toutes les tranches d'âge. Des études sont d'ailleurs en cours pour connaître la balance bénéfice-risque. L'idée est plutôt d'accentuer la vaccination complète avec deux doses chez les 5 millions de personnes pas encore immunisées. 17% des plus de 80 ans ne sont toujours pas vaccinés. 40% des personnes obèses non plus. Des populations à risque face à la Covid-19.