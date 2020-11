publié le 12/11/2020 à 05:48

La situation est de plus en plus critique dans les hôpitaux et surtout dans les hôpitaux de villes moyennes. Les établissements manquent de personnel et se retrouvent vite débordés. L'hôpital de Blois a du mal à gérer entre les arrêts de travail et manques de médecin.

Selon le directeur de l'établissement, c'est d'abord l'insuffisance de médecins dans le département du Loir-et-Cher, qui est à l'origine d'un manque d'effectifs aux urgences. Selon Olivier Servaire-Lorenzet, "lorsque la médecine de ville ne va pas bien, l'hôpital ne peut pas bien aller".

En plus des urgences, le directeur a du mal trouver du personnel dans les Ehpad, que gère le centre hospitalier. "Ce secteur souffre vraiment, à la fois d'un problème d'attractivité médicale et paramédicale, puisque les ratios d'encadrement humains sont très faibles. Aller travailler dans des services où on n'est pas nombreux, ce n'est pas très attractif," déplore Olivier Servaire-Lorenzet.

Une explosion d'arrêts de travail

L'épidémie a aussi fait exploser le nombre d'arrêts de travail, ce qui pose problème. "Plus vous avez d'absentéisme, plus c'est compliqué, plus les tableaux de service sont désorganisés. Et en ce moment, je vois des infirmières très mobilisées et engagées mais qui pleurent, qui voient la souffrance et qui souffrent elles-mêmes. Quand il y a un absentéisme qu'on n'arrive pas à remplacer, c'est un cercle non vertueux, car ceux qui travaillent plus finissent par se fatiguer eux-mêmes et donc être en difficulté," précise le directeur.

Olivier Servaire-Lorenzet a recours aux heures supplémentaires et fait appel aux agences d'intérim, mais la concurrence est rude. Les offres sont moins nombreuses que les postes vacants.

