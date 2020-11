Confinement : Jean Castex va-t-il annoncer la fermeture des lycées ?

publié le 11/11/2020 à 20:35

Le gouvernement doit décider lors d’un Conseil de défense prévu jeudi 12 novembre d’alléger ou non le reconfinement. Il n’y pas de grands assouplissements à attendre du gouvernement concernant de nouvelles mesures sanitaires. Parmi les sujets abordés, la question des lycées sera mise sur la table. Leur fermeture est une option envisagée.

La fermeture des lycées est une option extrême dont le ministre de l’Éducation nationale ne veut pas. Jean-Michel Blanquer propose de limiter encore davantage le brassage des élèves." Les lycées peuvent déjà organiser l’enseignement à distance. Le ministère leur avait indiqué la semaine dernière que, pas plus de la moitié des cours devaient être donnés à distance d’ici les vacances de Noël. Avec les nouvelles mesures, il serait envisageable de passer à deux tiers des cours à la maison.

Les collèges, qui ont les mêmes difficultés de locaux et d’effectifs pour faire respecter le protocole sanitaire, pourraient eux-aussi mettre en place l’enseignement à distance. Le ministère préférerait tout de même garder les 6ème et les 5ème en présentiel et organiser partiellement les cours à distance pour les 4ème et les 3ème, parce qu’ils sont censés être plus autonomes.

Le ministre de l’Éducation nationale veut laisser la possibilité aux établissements de s’organiser comme ils ont déjà commencé à le faire. Mais ce n’est pas lui qui tranche. Le Premier ministre pourrait choisir la fermeture complète des établissements scolaires jeudi 12 novembre.