publié le 10/11/2020 à 08:35

Lundi 9 novembre lors d’une conférence de presse, Jérôme Salomon a annoncé que "le pic de l’épidémie est devant nous" en cette deuxième vague. Pas de quoi donner l’espoir d’une activité moins tendue dans les hôpitaux, et spécifiquement dans les services de réanimation. À Saint-Étienne notamment, où l’unité Covid est bien remplie.

"Elle contient 20 lits, et actuellement on a 15 patients", explique sur RTL le Pr Jérôme Morel, chef du service réanimation de l’hôpital de Saint-Étienne. La situation est donc loin de l’accalmie, mais l’organisation est au moins rodée. "Sur la première vague on a appris à connaître la maladie, à s’organiser", indique-t-il. "Les traitements ne sont pas différents", assure le Pr Morel.

Si le médecin ne pense pas qu’aujourd’hui, en France, on fasse un choix entre les patients à soigner, certains chiffres d’un ralentissement des hospitalisations sont selon lui à nuancer. Tout du moins en Rhône-Alpes dont il connaît la situation. "On a l’impression que le nombre d’hospitalisations en médecine est en train de baisser un petit peu", introduit-il. "En réanimation, on est loin de ça. On nous annonce des jours très compliqués dans la région", tempère le Pr Morel.

D’ailleurs, des patients sont envoyés vers d’autres hôpitaux en Bretagne ou Nouvelle-Aquitaine pour éviter la saturation en Rhône-Alpes. Il y a eu "un peu plus de 30 patients" mutés. "La décision de muter des patients aussi loin est difficile à prendre, surtout pour les familles", assure le Pr Morel. "On a essayé de mettre en place des moyens pour aider les familles" à communiquer avec les hôpitaux d’accueil, explique ainsi le médecin.