publié le 20/01/2021 à 05:45

Et un conseil sanitaire de plus qui se tient ce mercredi matin à l'Élysée. Les espoirs de réouverture des stations de skis doivent y être balayés. Les courbes du virus évoluent peu. 373 décès mardi, et 315 entrées en réanimation ces dernières 24 heures. Du jamais vu depuis mi-novembre. Face aux nouveaux variants, le gouvernement appelle désormais à éviter les masques en tissu artisanaux, pas assez efficaces. Le ministère de la Santé tente aussi de calmer la polémique, l'impatience, sur le manque de doses du vaccin dans les 700 centres du pays.

Opération transparence : le nombre précis de vaccins disponibles dans chaque région sera bientôt publié. 585.000 personnes ont reçu une injection pour l'instant en France.

Transparence aussi autour de cinq décès recensés après une vaccination. Des chiffres officiels. Une enquête a été ouverte. Mais ces patients, très fragiles, souffraient de comorbidités et vivaient en Ehpad. Rien ne permet de dire avec certitude que ces cinq décès ont un lien avec le vaccin contre le coronavirus.

À écouter également dans ce journal

Politique - Les États-Unis ouvrent une nouvelle page de leur histoire ce mercredi avec l'investiture de Joe Biden. Ce dernier est arrivé à Washington avec Kamala Harris. Donald Trump, lui, a déjà quitté la Maison Blanche, et en souhaitant bonne chance à son successeur.

Justice - Jean-Marc Reiser a avoué le meurtre de Sophie Le Tan, jeune étudiante de 20 ans dont le corps a été retrouvé démembré dans une forêt en Alsace le 23 octobre 2019. Le sexagénaire a reconnu des violences volontaires, portées sous le coup de la colère, et ayant entraîné à la mort de la jeune femme.

Football - En Ligue 1, l'OM affronte Lens ce mercredi soir, match en retard comptant pour la neuvième journée. Victoire impérative pour les joueurs d'André Villas-Boas s'ils ne veulent pas lâcher le peloton de tête.