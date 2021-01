Coronavirus et confinement : 2 enfants sur 5 ont pris jusqu'à 6 kilos

publié le 19/01/2021 à 20:57

La crise sanitaire pèse aussi sur la santé des enfants. Entre le confinement et les dernières restrictions sanitaires, il ne font plus de sport, ou presque. Résultat : 2 enfants sur 5 ont pris jusqu'à 6 kilos. Et cela vaut pour les adolescents, mais aussi pour les petits.

À l'école élémentaire Paul Bert de Nogent-sur-Marne, en banlieue parisienne, les enfants sont honnêtes sur leurs petits ou grands écarts pendant le confinement. "Ma mère achetait beaucoup à manger. Et à force de manger, j'ai commencé à grossir", raconte Benny. "Je suis restée sur mon canapé à manger des sucreries (...) J'ai pris 5 kilos", confesse Aliénor.

La directrice d'une école est loin d'être surprise. Au retour du premier confinement, elle avait déjà pris la mesure de l'ampleur des dégâts. "J'ai vu des enfants qui étaient en grande forme physique", dit-elle en riant.

La situation est alarmante. "L'indice de masse corporelle a considérablement augmenté pendant le confinement chez les enfants. On dit même qu'il y a 40% de capacités cognitives et physiques en moins", explique Michel Cymes. "La situation n'était déjà pas fameuse avant le confinement. Mais là, entre la sédentarité, le manque d'activité et le grignotage... Les adultes ont pris en moyenne 2 kilos et demi. Je ne vois pas pourquoi les enfants ne les prendraient pas également", ajoute-t-il, en tirant la sonnette d'alarme pour que les enfants fassent au moins 30 minutes de sport par jour à l'école.