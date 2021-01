et Ryad Ouslimani

publié le 19/01/2021 à 15:40

La protection la plus sûre contre la Covid-19 reste le masque, notamment avec la montée des variants anglais et sud-africain. Mais selon la Haute autorité pour la santé publique, il faut privilégier les masques qu'on trouve dans le commerce. "Aujourd'hui, dans la rue, les transports en commun, les magasins, il faut porter un masque en tissu qui répond aux spécifications de l'Afnor et de la catégorie 1", explique sur RTL le Dr Didier Grandbastien, président de la Société française d'hygiène hospitalière.

Ces masques (ainsi que ceux chirurgicaux) filtrent au moins 90% des particules. Pour savoir si le masque est de catégorie 1, il faut "regarder soit l'emballage, soit l'étiquette". "On ne trouve aujourd'hui pratiquement plus que des masques de catégorie 1. Les masques de catégorie 2 ont pratiquement disparu des magasins, des pharmacies", indique le Dr Grandbastien.

Selon lui, les masques fait à la maison "ne peuvent pas être garantis de la même façon". "Selon la texture du tissu on aura des qualités de filtration très différentes", appuie-t-il. Même si la fabrication a été faite en suivant le patron de l'Afnor, les spécifications du tissus sont aussi importantes.