Coronavirus : les stations de ski toujours fermées en février ?

publié le 19/01/2021 à 03:08

Pour les stations de sport d'hiver, les vacances scolaires de février sont généralement très attendues. C'est souvent à cette période que le gros du chiffre d'affaires est réalisé. Mais le coronavirus a tout bouleversé. Et la situation épidémique actuelle ne laisse que très peu de place à un retour à la normale. Selon Le Monde, le gouvernement n'envisagerait pas de rouvrir les stations de ski d'ici début février. Pour être précis, les stations sont "ouvertes" mais pas les remontées mécaniques. Ce qui réduit à pas grand-chose les activités possibles.

Les professionnels du secteur font des pieds et des mains pour sauver ce qu'il reste à sauver. Mais l'exécutif ne veut rien entendre à cause de la situation sanitaire actuelle. Les contaminations sont encore très élevées - au-delà de 20.000 par jour - et la tension hospitalière est forte. "Quand le président avait annoncé la fermeture des stations de sport d’hiver, il avait bien conditionné leur réouverture à une baisse de la diffusion du virus, avec moins de 5.000 contaminations par jour. Or, on n’y est pas du tout", souligne un ministre dans Le Monde.

La perspective d'une réouverture le 20 janvier, évoquée après Noël, est à mettre aux oubliettes. Une nouvelle date butoir, à laquelle la réouverture des remontées mécaniques sera réétudiée, devrait être communiquée à l'issue d'un énième conseil dé défense sanitaire qui doit se tenir mercredi.