publié le 09/11/2020 à 05:42

Toujours ce mur de malades dans nos hôpitaux, plus de 300 entrées en réanimation et près de 300 morts ce dimanche. Après la région Rhône-Alpes et le Grand Est, ce sont les Hauts-de-France, débordés, qui transfèrent des patients vers l'Allemagne ce lundi. Signe préoccupant, la patinoire de Grenoble pourrait être réquisitionnée comme chambre funéraire. Celle d'Ales l'est déjà et à Marseille, ce sont des camions frigorifiques qui ont été loués dans les hôpitaux.

Ces derniers jours, ce sont quatre camions frigorifiques qui ont été installés à proximité des morgues des hôpitaux marseillais. Trois pour la Timone, qui accueille les malades les plus graves liés à la Covid et un dernier du côté de l'hôpital Nord. C'est une mesure de précaution car les chambres mortuaires affichent un taux d'occupation de 70% en ce moment, mais comme tout le processus est ralenti par le reconfinement, l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille (AP-HM) a préféré anticiper une saturation.

Le nombre de morts est en constante augmentation : 9 depuis samedi et plus de 150 depuis le 1er août, uniquement en milieu hospitalier. L'idée de réquisitionner la patinoire de Marseille pour y entreposer des corps a même été évoquée avant d'être retoquée par la préfecture.

