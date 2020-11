publié le 08/11/2020 à 19:20

Dix jours après la mise en place du confinement, le ministre de la santé a estimé qu'il y avait un "frémissement" et "une forme de ralentissement" dans la progression de l'épidémie de coronavirus. Pourtant, Olivier Véran reste encore très prudent et assure avec certitude qu'il y aura une augmentation des hospitalisations et des réanimations dans les prochains jours.

Cette augmentation est un énorme souci pour le système hospitalier, de plus en plus congestionné. Les services de réanimation affichent souvent complets. En Auvergne-Rhône-Alpes, 200 transferts de patients sont annoncés. D'autres ont déjà été réalisés depuis le Grand-Est et les Hauts-de-France vers l'Allemagne.

Dans les hôpitaux, la situation est parfois extrême, notamment à Marseille. Dans la Cité phocéenne, les chambres mortuaires atteignent un taux d'occupation de 70%. Cette semaine, au moins trois camions frigorifiques ont été loués pour anticiper une saturation et pré-positionnés près des morgues des hôpitaux. Le nombre de décès liés à la Covid-19 dans le milieu hospitalier augmente. Cinq morts ont été recensés samedi 7 novembre, plus de 150 depuis le début du mois d'août.

De nouvelles dispositions sont actuellement en discussion entre la préfecture et les autorités sanitaires. Parmi elle, la réquisition de la patinoire de Marseille, une idée finalement abandonnée. L'Agence régionale de santé précisera les nouvelles mesures lors d'une conférence de presse, dans la matinée du lundi 9 novembre.

