Coronavirus : contrôlé pour non-respect du confinement, il est emmené en prison

publié le 08/11/2020 à 22:00

C'est une histoire à laquelle certains ne pourraient pas y croire. Dans la soirée du 6 novembre dernier, dans les rues de Chenôve, un jeune homme a été arrêté pour défaut du port du masque et non-respect du confinement, comme le rapporte Le Bien Public.

En vérifiant l'identité de ce jeune homme, les agents se rendent compte qu'il fait l'objet d'une fiche de recherche pour une peine de cinq mois de prison, qu'il n'a encore jamais effectuée. Il a alors été emmené directement à la maison d'arrêt de Dijon pour purger sa peine.

Plus encore, le jeune homme devra s'acquitter de deux amendes : non-port du masque et non-respect du confinement. Pour rappel, ce non-respect du confinement expose à une amende de 135 euros. Au total, ce sont 12,6 millions de contrôles effectués par les policiers et gendarmes, depuis le début du confinement à la mi-mars, et 762.106 verbalisations.