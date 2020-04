publié le 04/04/2020 à 05:41

Les Français sont-ils en train de se montrer de moins en moins disciplinés par rapport aux consignes de confinement ? C’est en tout cas ce que tendent à faire croire les retours aux urgences des patients pour de petits bobos du quotidiens.

"Jusqu’à présent on avait un nombre de passages aux urgences pour de la petite traumatologie qui était en nette baisse", indique Hervé Caël, médecin urgentiste à Nice. "Actuellement on voit que les gens ont l’impression que l’épidémie est quasiment passée (…) On sent très clairement que les gens sortent dehors et font tout et n’importe quoi", déplore-t-il.

C’est ainsi le retour des entorses de la cheville, de chutes accidentelles, et aussi les accidents de vélo ou de trottinette. "Depuis deux trois jours, on revoit toutes ces pathologies, tous ces accidents de loisirs de sortie", confirme le Dr Caël.

Il exhorte les habitants de la région à ne pas sortir de chez eux, car la vague épidémique risque d’arriver ces prochains jours dans le Sud-Est.

