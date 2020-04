publié le 02/04/2020 à 17:33

Depuis le début de l'épidémie de Covid-19, certaines régions sont davantage touchées que d'autres. C'est le cas pour le Grand Est, l’Île-de-France ou encore la région Auvergne-Rhône-Alpes. RTL.fr fait le point sur la situation.

Selon le dernier bilan, datant du mercredi 1er avril, l'Île-de-France comptabilise 9.609 hospitalisations liées au Covid-19 et 1.369 décès. Les départements les plus durement impactés sont le Val-de-Marne, les Hauts-de-Seine et le Val d'Oise avec respectivement 186, 173 et 156 décès.

La région Grand Est dénombre un total de 4.470 personnes hospitalisées et 1.126 décès. Le département du Haut-Rhin est indéniablement le plus touché avec 341 décès. La région Auvergne-Rhône-Alpes enregistre quant à elle 2.635 personnes hospitalisées et 349 décès.



Les Hauts-de-France comptent 1.615 hospitalisations et 330 décès. Au total, 4.032 personnes sont décédées, en France, des suites du coronavirus, et 24.639 personnes sont désormais hospitalisées d'après les derniers chiffres communiqués par le directeur de la Santé Jérôme Salomon.

Le Sud bientôt durement touché ?

"Nous observons une hausse de la mortalité par rapport à l'attendu dans 5 régions", a indiqué le Pr. Salomon le 29 mars. "Dans le Grand Est (+30%), les Hauts-de-France (+13%), Bourgogne Franche-Comté (+19%), Île-France (+13,7 %) et la Corse (+39%), il s'agit essentiellement de personnes de plus 65 ans", a-t-il poursuivi.

Selon le directeur des hôpitaux de Marseille, Jean-Olivier Arnaud, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur se prépare au pire. Le 29 mars dernier, le nombre de personnes en réanimation a été multiplié par quatre et le nombre de décès par cinq. Au 1er avril, la région Paca comptabilisait 1.357 hospitalisations et 124 décès.

Dans le monde, au moins 944.032 cas de contamination, parmi lesquels 47.993 décès, ont été détectés dans 187 pays et territoires, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de sources officielles ce jeudi 2 avril. Au moins 3,84 milliards de personnes, soit plus de 49% de la population mondiale, sont confinées à leur domicile.