Les infos de 5h - Brevet 2019 : plus de 11.000 élèves passent les épreuves de remplacement

publié le 16/09/2019 à 05:18

Une session de rattrapage inédite. 11.119 élèves passent le brevet des collèges ces lundi 16 et mardi 17 septembre, soit dix fois plus que d'habitude pour une session de septembre. La canicule survenue au mois juin avait causé le report des épreuves pour de nombreux élèves et certains candidats se retrouvaient dans l'impossibilité de se présenter à l'examen.

Si traditionnellement, la session de remplacement est réservée aux candidats qui, pour une raison majeure et justifiée, n’ont pas pu se présenter à leurs épreuves, comme un accident, une maladie, ou encore le décès d’un proche, cette année les conditions d’inscription ont été assouplies.



Ainsi, de nombreux adolescents qui viennent tout juste de faire leur rentrée en seconde au lycée, planchent aujourd'hui sur leurs copies pour valider ce cycle de l'enseignement secondaire. Pour Julien, qui habite dans les Yvelines, cette session est frustrante : "Cela m'énerve un peu parce que je suis déjà en seconde et que je me dis que le brevet fait partie du passé. J'étais dégoûté parce que les quelques révisions faites pendant les vacances sont vite oubliées. Maintenant, je vise la mention bien ou très bien".

