publié le 25/06/2019 à 09:07

Les épreuves du brevet des collèges devaient se tenir jeudi 27 et vendredi 28 juin. Le ministère de l'Éducation nationale a décidé de les reporter à lundi 1er et mardi 2 juillet pour cause de canicule. Bonne ou mauvaise décision ?

Le ministre a eu raison de reporter le brevet, "à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle", estime Jean-Marc Huart, directeur général de l'enseignement scolaire. "La sécurité des élèves" a prévalu dans la prise de cette décision, précise-t-il. Le stress et "les conditions extrêmes de températures", "auraient pu avoir des conséquences dramatiques", ajoute-t-il. "Nous n'excluons pas du tout la fermeture d'écoles ou de collèges" en cas de canicule.



"Nous proposions que les examens se passent le matin, et de prendre, pour les matières qui ne pouvaient pas être passées, le contrôle continu", répond Rodrigo Arenas, co-président de la FCPE, syndicat de parents d'élèves.

"On y a bien sûr réfléchi [...] mais ça nous a semblé plus compliqué parce que beaucoup moins facile à expliquer aux élèves", rétorque Jean-Marc Huart. Le plus simple était de reporter les épreuves du jeudi 27 et vendredi 28 juin "aux mêmes heures et dans le même ordre", le lundi 1er et mardi 2 juillet. Les élèves pourront repasser les épreuves "le 16 et 17 septembre" en cas d'empêchement, précise-t-il.