publié le 25/06/2019 à 14:16

Un changement qui fait polémique. Ce lundi 24 juin, Jean-Michel Blanquer a annoncé le report des épreuves écrites du brevet des collèges en France métropolitaine, à Mayotte et à La Réunion, en raison de l'épisode caniculaire et des fortes chaleurs qui touchent le pays. Cet examen, qui devait initialement se tenir les jeudi 27 et vendredi 28 juin, aura finalement lieu les lundi 1er et mardi 2 juillet. Une décision qui bouscule le programme de certaines familles ayant projeté des rendez-vous importants ou de partir en vacances.

En conséquence, le ministre de l'Education nationale a précisé que les conditions pour se présenter à la session de rattrapages qui se déroule les lundi 16 et mardi 17 septembre seront plus larges que d'habitude, afin de soulager les élèves pris de cours par cette mesure tardive.

Initialement, cette session prévoit comme chaque année de permettre aux personnes munies d'un justificatif attestant de certains événements exceptionnels (maladie, accident, décès dans la famille proche), de pouvoir repasser les épreuves. Cette année, d'autres justificatifs permettront aux élèves de se présenter à l'examen après les vacances d'été.

Les justificatifs de billets d'avion ou de train seront acceptés

Face à ces circonstances exceptionnelles, l'Éducation Nationale a précisé qu'elle allait anticiper cette année qu'un plus grand nombre de candidats, parmi les 700.000 postulants, se présente à la session de septembre. Même si Jean-Michel Blanquer a précisé, au micro de France Info, que les situations seront gérées au "cas par cas".

Le ministre a notamment dévoilé, qu'en plus des justificatifs valables, une preuve de billet de train ou d'avion pourrait être acceptée par les collèges : "On peut comprendre que certaines familles soient dans des situations particulières parce que ce qu'il s'est passé était un peu imprévisible et j'ai demandé aux principaux de collège d'avoir une vision large de ce qu'est un empêchement, en montrant un billet d'avion ou un billet de train qui n'est pas annulable par exemple". Par ailleurs, toute "circonstance familiale justifiée" sera également un critère suffisant pour passer la session de septembre.

Il estime également qu'annuler le brevet des collèges pour l'ensemble des candidats "aurait été une mauvaise chose", soulignant que cette épreuve "a quelque chose d'important et de solennel", bien qu'elle ne soit pas "indispensable" pour poursuivre sa scolarité.