Vendée Globe 2020 : Jérémie Beyou rebrousse chemin

publié le 11/11/2020 à 16:24

C’est la première grosse sensation de cette 9e édition : Jérémie Beyou, grand favori du Vendée Globe, ne sera vraisemblablement pas sur le podium en janvier prochain. Le skipper de "Charal" était freiné depuis mardi 10 novembre dans sa progression vers l'Atlantique sud. Il a pris la décision, mercredi 11 novembre, de rentrer aux Sables-d'Olonne.

"Ça a commencé avec une poulie de renvoi d'écoute qui s'est arrachée, ce qui a mis un peu de carbone partout dans le cockpit, explique explique Pierre-François Dargnies, directeur technique du Charal Sailing Team. Il a fallu que Jérémie fasse une petite réparation. Il est rentré dans le bateau pour préparer tout ça, et alors qu'il était à l'intérieur, il a tapé quelque chose. Dans le mouvement, le bateau a empanné. Il s'est alors retrouvé sur l'autre bord et s'est rendu compte que le safran tribord était un peu endommagé".

Jérémie Beyou, qui a décidé d'attendre le passage du front dans la nuit pour commencer les réparations sur le safran, s’est vite rendu compte qu’il lui serait impossible de réparer. Il a donc choisi de revenir au point de départ pour réparer au plus vite. "Charal" est désormais attendu aux Sables d'Olonne vendredi 13 novembre en fin de journée.

Le règlement lui permet encore de repartir

"Pour ce qui est des réparations, nous avons un safran de rechange, donc ce n'est pas un souci, et pour le reste, tout dépendra de l'étendue exacte des dégâts, conclut Pierre-François Dargnies. Nous allons évidemment tout faire pour réparer le bateau dans les meilleurs délais et permettre à notre skipper de repartir".

Selon le règlement de course, un retour aux Sables-d’Olonne et un nouveau départ sont possible jusqu'à la fermeture officielle de la ligne, le mercredi 18 novembre à 13h02.