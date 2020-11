Confinement : "On n'est absolument pas un acteur dominant", assure le DG France d'Amazon

publié le 05/11/2020 à 08:05

Depuis le début du confinement, Amazon est extrêmement critiquée. La multinationale américaine est accusée de profiter du confinement pour vendre ses produits au détriment des commerces fermés.

Pour Frédéric Duval, directeur général d'Amazon France, il s'agit de "fantasmes" et de "critiques basés sur des informations non vérifiées". Il reconnait qu'Amazon a "du succès" mais assure que son entreprise "représente aujourd'hui 1% du commerce français". "On n'est absolument pas un acteur dominant", soutient Frédéric Duval au micro de RTL. Selon le cabinet Kantar, Amazon représenterait toutefois 22% du marché de la vente en ligne.

Le directeur général d'Amazon France assure que 130.000 emplois sont liés à la firme, dont 9.300 emplois directs. Il met aussi en valeur sa contribution fiscale : 420 millions d'euros en 2019, pour un chiffre d'affaire de 5,7 milliards.

En plein confinement, il appelle les entrepreneurs français "à faire la transition numérique" et à "rejoindre" Amazon. Frédéric Duval leur propose plusieurs mesures. "On va annuler l'abonnement qui permet de vendre sur Amazon pendant trois mois", dit-il. Amazon dispensera aussi des "webinars", des séminaires en ligne, et un "crédit promotionnel" aux entrepreneurs pour lancer leur produit.

"À partir du 8 décembre, nous lançons une formation complète d'environ 15 heures à l'économie numérique, à la formation au réseaux sociaux, à la vente en ligne, pour la création d'e-boutique...", poursuit le directeur général d'Amazon France. Il espère ainsi "former des dizaines de milliers d'entrepreneurs".