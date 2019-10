publié le 21/10/2019 à 22:46

Retour à la normale ou presque ce mardi 22 octobre sur le réseau SNCF, après quatre jours de perturbations et de conflit entre syndicats et direction du groupe au sujet de la sécurité des trains circulant sans contrôleur.

Ce lundi 21 octobre, la direction a ainsi annoncé que "neuf TER sur dix" circuleront mardi, le trafic restant néanmoins perturbé en Champagne-Ardenne (trois TER sur dix en circulation) et Pays de la Loire (un TER sur deux). Le trafic sera normal pour les TGV et Ouigo, ainsi que pour les RER et Transilien en Île-de-France, et quasi normal pour les Intercités (98% des trains assurés).

A l'origine du mouvement, un accident survenu mercredi dernier lorsqu'un TER reliant Charleville-Mézières à Reims a percuté un convoi routier exceptionnel coincé sur un passage à niveau, faisant 11 blessés dont plusieurs hospitalisés. Le conducteur, qui a porté secours aux passagers alors qu'il était lui-même touché, était le seul agent SNCF à bord.

Le président de la SNCF, Guillaume Pepy, a rappelé dimanche soir que les billets seraient remboursés "à 100%" et annoncé la mise en place rapide d'un fonds d'indemnisation d'un million d'euros pour les voyageurs ayant subi "des dommages exceptionnels" (achat d'autres billets, hôtel...).

A écouter également dans ce journal

Justice - Elle est accusée d’avoir tué et dépecé sa collègue avant de disperser la dépouille le long du Canal du Midi. Le procès de Sophie Masala s’est ouvert cet après-midi à Toulouse. La Cour a pu entendre les conclusions des experts psychiatres qui ont dressé le portrait d’une femme pour le moins étrange.

International - De nouvelles manifestations ont eu lieu lundi au Chili, dans un climat toujours très tendu, pour protester contre les inégalités sociales, après trois jours d'émeutes et de pillages qui ont fait onze morts. En France Jean-Luc Mélenchon a apporté son soutien aux manifestants au micro de RTL.

Emmanuel Macron - Le chef de l'Etat s'envolera ce lundi soir pour Mayotte, l’un des territoires les plus défavorisés de la République où 80 % de la population vit sous le seuil de la pauvreté, avec un taux de chômage record. L'île est aussi confrontée à un défi majeur : l’immigration clandestine.