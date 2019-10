et AFP

publié le 21/10/2019 à 06:13

Une mère de famille est jugée pour un meurtre sordide ce lundi 21 octobre à Toulouse. Sophie Massala est accusée d'avoir tué sa collègue de travail et de l'avoir découpée en morceaux avant de jeter ses membres dans le Canal du Midi, au printemps 2016.

"La singularité de cette affaire, c'est que ce n'est pas seulement un meurtre, il ressort une inhumanité extraordinaire. Une affaire inédite et horrible", estime Maître Georges Catala, avocat de la famille de la victime. "Les psychologues et les psychiatres disent qu'elle n'a pas de carences mentales, s'étonne-t-il.

Maryline Planche a été tuée le 12 mai 2016, dans son appartement du quartier Saint-Georges, en plein cœur de Toulouse, la tête fracassée avec une bouteille. Elle a ensuite été découpée avec une scie à métaux. De l'immeuble jusqu'au canal, distant de 500 mètres, les membres ont été transportés à l'aide d'un charriot de supermarché et la tête dans un sac à dos.

Sophie Massala, 55 ans, a été interpellée quelques jours plus tard à Montpellier et est passée aux aveux. Sa collègue faisait des heures supplémentaires et était bien vue par sa hiérarchie, ce qui énervait semble-t-il l'accusée, qui venait de se faire pincer après avoir dérobé des tickets-restaurant. Selon l'accusation, celle qu'on surnomme désormais la "démembreuse du Canal du Midi" nourrissait une "obsession haineuse" à l'égard de Maryline.

La quinquagénaire risque la réclusion criminelle à perpétuité. Le verdict est attendu vendredi 25 octobre.