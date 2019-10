publié le 21/10/2019 à 15:04

À mouvement social exceptionnel, mesures exceptionnelles. Le PDG de la SNCF Guillaume Pépy a annoncé que "'tous les billets non utilisés, quels qu'ils soient, y compris les Ouigo, seront intégralement remboursables sans frais, et ce, même s'ils sont marqués 'non échangeable, non remboursable'" dans interview au Parisien.

Pour le remboursement des tickets de TGV, ce sera prioritairement en ligne, sur le site Oui.sncf. Idem pour les TER, ce sera sur le site ter.sncf.com. Pour les Ouigo, il n'y a rien à faire, le montant des billets sera recrédité directement sur votre compte bancaire d'ici mercredi.

Pour les frais annexe, Guillaume Pépy a annoncé un fond spécial d'un million d'euros. Si vous avez dû réserver une nuit d'hôtel, prendre un taxi ou un repas, vous devrez envoyer les justificatifs sur le site Ouigo dans la rubrique "Contact". Pour les TGV et les TER, il faudra faire la même chose avec le motif "Train supprimé".