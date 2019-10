Pourquoi Emmanuel Macron se déplace-t-il à Mayotte et à la Réunion ?

et AFP

publié le 20/10/2019 à 08:26

Opération séduction pour Emmanuel Macron en Outre-mer. Le président français entamera mardi 22 octobre un déplacement de quatre jours à Mayotte et à La Réunion, deux territoires secoués en 2018 par de forts mouvements de contestation populaire.

Ce long déplacement, qualifié par l'Elysée de "plus important voyage national depuis la rentrée", est le premier dans l'océan Indien du président. Mardi, il se rendra à Mayotte pour constater le déploiement de l'opération Shikandra, un plan civilo-militaire de lutte contre l'immigration clandestine présenté en août. L'île française est l'une des plus touchée par la crise migratoire, 48% de sa population est étrangère dont la moitié en situation irrégulière.

Mercredi, Emmanuel Macron rejoindra la Réunion, un déplacement axé sur sur l'emploi et l'attractivité économique. "Des annonces concrètes d'emploi et d'investissements" sont à la clé, selon l'Elysée. Sur ce territoire, 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté et le taux de chômage atteint 24%,