publié le 14/06/2020 à 19:37

À l'heure où certaines figures de l'Histoire de France se trouvent dans le viseur d'une frange du mouvement anti-raciste, inspiré par les actions menées aux États-Unis ou en Angleterre, on s'interroge sur les auteurs de l'acte de vandalisme de Pavillon-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis.



Une statue du Général de Gaulle y a été maculée de peinture jaune, tout comme une plaque commémorative de la Bataille de Bir-Hakeim. Pour l'ancien maire de la commune, sénateur Les Républicains, dont le père avait participé à cette bataille, c'est un acte intolérable et il ne croit pas au hasard.



Philippe Dallier ressent "de la colère devant autant de crétinerie. S'en prendre au Général de Gaulle, l'homme du 18 juin 1940, du discours de la décolonisation dans le climat ambiant. On voit qu'à travers le monde, certains appellent à déboulonner toutes les statues, ça n'a aucune sens," déplore-t-il.

Pour l'ancien maire, les auteurs veulent faire "passer à la trappe l'Histoire de France et surtout ce que la République française incarne avec ses valeurs universalistes. C'est ça qui est mis en cause par certains," affirme-t-il. "Certains voudraient nous ramener à notre couleur de peau. Si les auteurs sont interpellés, j'espère qu'ils seront sanctionnés," confie Philippe Dallier, qui dénonce une "méconnaissance de l'Histoire de France."

