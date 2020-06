publié le 14/06/2020 à 03:02

La police américaine n'en fini plus d'être mise en cause. Cette fois, c'est une vidéo vieille de plus d'un an qui crée une nouvelle polémique, dans le sillage de la mort de George Floyd.

À la demande du mouvement anti-raciste Black Lives Matter, la police d'Oklahoma City a publié mercredi la vidéo de l'arrestation de Derrick Scott, rapporte France Info. Cet homme noir de 42 ans a été déclaré mort par la suite à l'hôpital. Dans la vidéo, on l'entend crier, comme George Floyd, "je ne peux pas respirer". Ce à quoi l'officier de police répond : "je m'en fiche". Pour la mère de la victime interrogée par la télévision locale KOCO 5 News, la police a traité son fils "comme s'il était un animal".



Les policiers impliqués ont déjà été blanchis. Après enquête, le bureau du procureur du comté a jugé qu'ils avaient agi de manière appropriée. Les officiers sont intervenus le 20 mai 2019 après un appel au 911, le numéro d'urgence aux États-Unis. On leur avait signalé un homme noir qui menaçait des gens avec une arme à feu.

Sur la vidéo, on voit Derrick Scott commencer à courir lorsqu'il aperçoit les forces de l'ordre. Il est ensuite plaqué au sol par les policiers, qui ont bien retrouvé une arme sur lui. Mais rapidement, l'homme perd connaissance, couché sur le ventre. Les officiers ont appelé une ambulance mais il était déjà trop tard.

D'après la chaîne NBC News, l'autopsie a conclu qu'un poumon affaissé était à l'origine du décès. L'homme aurait également consommé de la métamphétamine et était asthmatique.