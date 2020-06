publié le 14/06/2020 à 08:30

L'Union européenne a sécurisé samedi 13 juin son approvisionnement en vaccins contre le nouveau coronavirus en concluant un accord avec le groupe pharmaceutique AstraZeneca qui garantit la fourniture de 300 millions de doses.

L'accord a été négocié par l'Allemagne, la France, les Pays-Bas et l'Italie avec le groupe né en 1999 de la fusion du Suédois Astra et du Britannique Zeneca. Roberto Speranza, ministre de la Santé italien détaille cet accord : "Nous parlons du vaccin le plus avancé et le plus prometteur. Une première tranche doit être disponible avant la fin de l'année 2020. Nous avons signé pour près de 400 millions de doses, c'est-à-dire de quoi traiter l'Union européenne."

Ce vaccin a pour l'instant un nom barbare "AZD 1222". Ces chercheurs d'Oxford ont utilisé un autre virus, celui du chimpanzé. Ce virus a été désactivé puis son code génétique a été modifié pour produire une protéine typique du nouveau coronavirus. Cette protéine s'appelle Spike S, elle permet de déclencher une réponse immunitaire.

Une nouvelle phase de test commence pour ce vaccin avec 30.000 patients venus des Etats-Unis ou du Brésil. Normalement, dès septembre, les chercheurs sauront si ce vaccin est efficace.

