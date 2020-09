publié le 07/09/2020 à 18:45

Une semaine après la rentrée, qui a eu lieu le 1er septembre, c'est l'heure des comptes. Dans le département de la Seine-Saint-Denis, 3.900 élèves manquent à l'appel, cinq fois plus que d'habitude.

Une conséquence de la crise sanitaire ? Pas seulement. Les décrocheurs étaient revenus en majorité avant l'été, alors que la reprise des cours était obligatoire à partir du 22 juin. Ce nombre important surprend donc les parents-d'élèves.

"Chaque année, il y a environ 800 élèves qui disparaissent des radars, mais là ça ne correspond pas à un mouvement naturel", explique Anne Pieter, co-présidente de la FCPE du département. Elle rajoute ne pour l'instant pas connaître "les causes, ce qui est inquiétant".

Parmi les explications avancées : la peur du nouveau protocole sanitaire, mais aussi des déménagements retardés du fait de constructions neuves non-livrées. Une erreur de prévision du département n'est pas non plus à exclure, tout comme la disparition des radars d'élèves difficiles à scolariser et en transit dans le département, notamment issus de la communauté Rom.

Conséquence de cette situation, des classes commencent à être fermées, ce que regrette Carine, mère d'un élève de CM2 à Montreuil : "Cette année, où on a besoin que nos enfants soient en petits effectifs pour rattraper ce qui a été perdu, on applique une loi comptable".

