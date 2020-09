Coronavirus : "L'école n'est pas un lieu de contagion", soutient Édouard Geffray

publié le 04/09/2020 à 19:06

Trois jours après la rentrée, 22 établissements sont déjà fermés en France à cause du coronavirus. On en compte 10 en métropole et 12 à La Réunion, sur un total de 60.000 établissements. En plus de cela, "une centaine de classes" sont fermées, a indiqué ce vendredi 4 septembre le ministre de l'Éducation Jean Michel Blanquer.

Pour Édouard Geffray, directeur général de l’enseignement scolaire, le service du ministère de l'Éducation nationale qui élabore la politique éducative et pédagogique des écoles, il n'y a toutefois pas d'inquiétude à avoir. "On est sur des protocoles très bien suivis", indique-t-il au micro de RTL. Il précise également que "des fiches pratiques" ont été mises en ligne pour détailler les mesures prises en cas de Covid-19 à l'école.

Édouard Geffray l'assure : "L'école aujourd'hui n'est pas un lieu de contagion". En effet, au regard du temps d'incubation du virus, les cas de coronavirus détectés sont pour l'instant des personnes "qui ont attrapé le virus avant l'école", soutient le directeur général de l’enseignement scolaire. "Il faut que les parents soient très attentifs à la santé de leurs enfants", précise-t-il.

En cas de fermeture de classe ou d'établissement, Édouard Geffray assure que l'Éducation nationale est "en mesure de déclencher immédiatement [...] des classes virtuelles" afin d'assurer la continuité pédagogique. Selon lui, des "réflexions" sont aussi en cours pour trouver des solutions pour les parents qui travaillent, et dont les enfants doivent rester à la maison.