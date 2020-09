publié le 01/09/2020 à 07:53

Alors que la rentrée scolaire a lieu ce mardi 1er septembre pour tous les élèves, de nombreuses inquiétudes persistent en raison du contexte sanitaire. Selon Rodrigo Arenas, président de la FCPE (Fédération des conseils de parents d'élèves, ndlr), l’État doit prendre ses responsabilités pour faire appliquer au mieux les gestes barrières et lutter contre les inégalités qui se sont creusées pendant la période de confinement.

Rodriguo Arenas pointe notamment du doigt la question des masques et le fait que les élèves ne s'en voient pas distribuer. "Ce n'est pas de la responsabilité des parents que de fournir des masques, tout simplement parce que nous payons des impôts pour cela et l’État ne peut pas inverser les responsabilités" a-t-il estimé. "Un masque n'est pas une fourniture scolaire et les classes doivent être à effectifs plus réduits pour permettre la distanciation sociale".

Dans le contexte actuel, Rodrigo Arenas regrette qu'"on reporte, un peu comme pour Noël, sur les parents, la nécessité de faire que cette fête (la rentrée) soit égale pour tous les enfants". Cela n'est en effet "pas une réalité aujourd'hui" selon lui car "les protocoles manquent de moyens pour pouvoir être efficaces et appliqués à égalité pour tous les enfants".