22 établissements scolaires ont totalement fermé leurs portes en France à cause de plusieurs cas détectés. De nombreux parents restent dans l’incertitude, ne sachant pas s’ils vont garder ou faire garder leurs enfants. "Nous allons trouver une solution rapide", a assuré Emmanuelle Wargon.

Emmanuelle Wargon, ministre déléguée auprès de la ministre de la Transition écologique, chargée du Logement, a assuré qu'une solution sera trouvée dans "quelques jours", samedi 5 septembre sur franceinfo. "Les familles, et particulièrement monoparentales, se trouvent dans une situation délicate", a-t-elle reconnu, ajoutant que "pour les parents concernés, ça pose une question".

Un système de congé parental été évoqué, et plusieurs solutions sont à l’étude : "un mode de garde qui permet quand même aux parents d'aller travailler", ou "le télétravail si c'est possible", estimant que cette dernière option est "la plus simple". Elle envisage également "une forme d'indemnisation", qui "n'est pas encore dessinée" à l'heure actuelle.

Chaque évolution amène de nouvelles questions Emmanuelle Wargon, ministre déléguée auprès de la ministre de la Transition écologique, chargée du Logement, sur franceinfo, le 5 septembre 2020





Nombreux sont ceux qui pointent du doigt des déclarations floues de la part du gouvernement. D'après la ministre, "chaque évolution de la situation sanitaire amène de nouvelles questions". Elle estime que cette situation d'incertitude est "normale" : "ça va continuer comme ça parce que même si nous anticipons au maximum", a-t-elle ajouté.

Le dernier bilan mis à jour du ministère de l'Éducation a été publié vendredi : il rapporte 22 établissements et une centaine de classes fermées en raison d‘infections à la Covid-19. Emmanuelle Wargon a tenu à rassurer estimant que 22 établissements scolaires, "c'est très peu" sur les quelque 60.000 écoles recensées en France.