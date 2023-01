Le dernier baromètre BVA pour RTL l'a révélé ce mardi 24 février, deux Français sur trois souhaitent que les mouvements sociaux contre la réforme des retraites durent. Du côté des syndicats, il semblerait bien que ce "vœu" ait été entendu.

Le 31 janvier aura lieu une nouvelle journée interprofessionnelle, comme celle de jeudi dernier, à laquelle s'associent les cheminots. Cette nouvelle mobilisation a été décidée dès le 19 janvier, à l'issue des manifestations. Sud-Rail et la CGT préviennent déjà, des assemblées générales se tiendront le 31 janvier, afin de débattre d'une intensification du mouvement.

À ce moment, la proposition de deux jours consécutifs de grève, mardi 7 et mercredi 8 février, sera mise sur la table. Les cheminots rejoindraient ainsi les secteurs de l'énergie, de la chimie et les dockers qui ont déjà annoncé une mobilisation ces deux jours-là. D'autres fédérations syndicales pourraient venir grossir les rangs d'ici là.

Pour la suite, Sud-Rail et la CGT-Cheminots brandissent la menace d'une grève reconductible toutes les 24h, à partir de "la mi-février", si le gouvernement ne retire pas son projet de réforme des retraites. "On fait monter la pression", justifient les cheminots. Désormais, ils n'hésitent plus à parler d'un "bras de fer" et d'un "rapport de forces" avec la menace d'une grève du rail pendant les vacances scolaires d'hiver qui s'étalent sur l'ensemble du mois de février.

FO Transports et Logistique - dont les adhérents sont chauffeurs routiers, chauffeur d'autobus ou d'ambulances - a appelé ce mardi à une heure de grève par jour. Le syndicat évoque, également, la perspective d'une "grève illimitée".

