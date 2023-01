Dimanche 22 janvier, sur RTL, le leader de la CGT, Philippe Martinez, n'excluait pas des journées d'action contre la réforme des retraites pendant ces congés qui débutent le 4 février. Ce lundi, la CGT et FO, les deux syndicats des remontées mécaniques, ont annoncé déposer un préavis de grève illimité pour la période.

Éric Becker, représentant Force Ouvrière des remontées mécaniques, explique : "On a décidé conjointement de mettre des préavis en place, dans toutes les stations où on est présent, concernant la retraite et l'assurance-chômage. Les conséquences, dans certaines stations où les salariés suivront le mouvement, des fermetures d'appareils, ou des fermetures totales de la station. Si des salariés pisteurs font grève, l'entreprise qui ne pourra pas assurer la sécurité des usagers devra fermer son domaine".

Et d'ajouter : "Bien évidemment que l'on va inquiéter les vacanciers. Seulement, le problème, c'est que soit on n'inquiète personne et on n'obtient rien, soit on inquiète du monde. Si on avait été écouté, peut-être qu'on n'en serait pas là."

