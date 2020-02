publié le 11/02/2020 à 18:45

Il s'appelle Steve Walsh. Âgé de 53 ans, il est homme d'affaires et aussi chef scout. C'est lui-même qui a décidé de révéler son identité. Ce mardi 11 février au matin, il a émis un communiqué depuis l'hôpital londonien où il demeure en quarantaine. Celui que l'on appelle le "super propagateur" se dit "entièrement rétabli" mais assure que ses pensées sont avec ceux qui sont malades.

Il a aussi expliqué un peu plus en détails ce qui s'est passé quand il est revenu en Angleterre, après son séjour dans les Alpes : dès qu'il a su qu'il avait été en contact avec un porteur du virus et même s'il ne présentait alors aucun symptôme, il est allé aux urgences.

"On m'a conseillé de me rendre dans une pièce isolée de l'hôpital, écrit-il, et puis de rester enfermé chez moi. Lorsque le diagnostic a été confirmé, "j'ai été envoyé dans une unité d'isolement à l'hôpital, où je suis toujours et, par précaution, ma famille a également été priée de rester à l'isolement."

Steve Walsh est père de deux enfants qui sont scolarisés dans un établissement de la région de Brighton. L'école reste ouverte mais aujourd'hui, elle a laissé le choix aux parents de venir récupérer leurs enfants s'ils le souhaitent.

À écouter également dans ce journal

Handicap - "Les Français doivent tous se mobiliser" pour améliorer la vie des 12 millions de personnes handicapées, a déclaré ce mardi Emmanuel Macron, en annonçant une série de mesures sur la scolarisation, l'accès aux droits ou l'emploi.

Justice - La cour d'assises de la Marne a renvoyé à 2021 le procès du beau-père de Tony et de la mère de l'enfant en raison de la grève des avocats.

États-Unis - Les électeurs du New Hampshire ont commencé à voter dans une deuxième étape des primaires démocrates pour départager deux favoris, le sénateur socialiste Bernie Sanders et l'ex-maire plus centriste Pete Buttigieg.