publié le 11/02/2020 à 08:17

Six jours qu'ils sont bloqués sur le Diamond Princess. Quatre Français sont à bord du paquebot en quarantaine au large de Yokohama. 135 personnes ont déjà été testées positives au coronavirus sur le bateau. Pas de symptôme pour l'instant pour les quatre Français. Parmi eux, un couple de retraités de Nouvelle-Calédonie : Michel et Linda, enseignants à la retraite et cloîtrés dans leur cabine.

"Nous sommes confinés dans nos cabines, les repas sont livrés en room service, et dès que nous ouvrons la porte nous avons obligation de porter le masque. Donc c'est vraiment bonjour, bonsoir, on attrape le plateau et on le ressort. Quotidiennement, on prend notre température aussi et la règle est, dès qu'on atteint 37,5, il faut le signaler au médecin de bord. Et après, écoutez, on s'organise. On a mis en route un petit journal de bord et puis après des mots croisés, du sudoku, on se met de la musique française sur nos iPhone et voilà. On fait du sport, on sautille dans notre chambre, on fait des exercices...Et la journée s'écoule comme ça."

Justice - Il a été roué de coups jusqu'au bout. Les Assises de la Marne vont se pencher à partir d'aujourd'hui, mardi 11 février, sur le martyr du petit Tony, battu par son beau-père jusqu'à sa mort le 26 novembre 2016. Il avait 3 ans et demi. Loïc Vantal risque jusqu'à 30 ans de prison. La mère de l'enfant, elle, est poursuivie pour non assistance à personne en danger.

Faits divers - La mère de la petite Vanille avait prémédité le meurtre de sa fille, le jour de son premier anniversaire. Elle a expliqué devant les enquêteurs qu'elle avait pris cette décision début décembre, après avoir appris qu'elle allait devoir quitter le centre maternel qui l'hébergeait.

International - Aux États-Unis, c'est la deuxième étape de la primaire démocrate qui se joue dans le New Hampshire aujourd'hui. Jusqu'au bout, Pete Buttigieg et Bernie Sanders ont tenté de convaincre et rassembler. À 78 ans, Bernie Sanders semble être le favori de l'étape et s'installe comme le principal rival de Donald Trump.