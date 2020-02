et Agathe Landais

publié le 11/02/2020 à 07:09

C'est l'une des principales promesses de campagne d'Emmanuel Macron : améliorer la vie des personnes handicapées. Trois ans après son arrivée au pouvoir, le président de la République dévoile, ce mardi 11 février, son plan en faveur des personnes en situation de handicap. Parmi les mesures fortes, l'exécutif souhaite entre autres que d'ici à la rentrée prochaine, tous les enfants en situation de handicap puissent être scolarisés.

Entre scepticisme et espoir, les familles attendent de savoir si enfin leur quotidien va changer car celui-ci n'est pas de tout repos. C'est ce que résume Betty, la mère de Mélanie, qui est lourdement handicapée et qui, à 31 ans, a déjà vécu dans cinq centres spécialisés : "À ses trois ans, quand il a fallu l'intégrer dans une école, j'ai fais 40 écoles. On a beau taper dessus, les portes ne s'ouvrent pas".

La situation du handicap en France souffre d'un manque de centres et de personnel spécialisés mais aussi de listes interminables. Les familles se sentent bien souvent seules face à cette montagne de difficultés. "On se retrouve souvent démunis" regrette même Betty.

À écouter également dans ce journal

Justice - La sœur d'une femme assassinée il y a 6 ans par son ex-compagnon, contre lequel elle avait déposé plusieurs plaintes, demande à ce que l'État soit condamné pour faute lourde. Pour elle, c'est très clair, ce drame aurait pu être évité.

International - Les passagers d'un paquebot sont confinés dans leurs cabines à cause du coronavirus. 135 cas ont été détectés à bord du Diamond Princess qui doit rester au large du Japon et qui a l'interdiction formelle d'accoster jusqu'au 19 février.

Météo - 12 départements sont toujours placés en vigilance à cause de la tempête Ciara. Trois d'entre eux le sont pour une alerte aux vents violents : les Alpes-Maritimes et les deux de la Corse.