publié le 10/02/2020 à 08:01

C'est un soulagement pour une station toute entière aux Contamines-Montjoie. Plusieurs dizaines de tests au nouveau coronavirus ont été réalisés sur les personnes ayant été en contact avec les cinq Britanniques contaminés après un séjour en Haute-Savoie, sans qu'aucun nouveau cas ne soit détecté à ce stade.

Plusieurs enfants, pourtant en contact avec une enfant malade, ne sont pas devenus de nouveaux cas de coronavirus. C'est notamment le cas de la fille de Didier, papa soulagé : "Je suis très content. C'est plutôt rassurant puisque ma fille de 7 ans va bien et n'est pas malade. C'est confirmé et je pense que l'on va être nombreux aux Contamines à être très soulagés".

Les résultats d'une autre batterie de tests sont encore attendus mais selon lui, "si les premières analyses des enfants, qui étaient dans la classe de la fille qui était concernée, sont déjà négatives, on peut objectivement espérer que tout ce qui va venir derrière, sera négatif aussi".

À écouter également dans ce journal

Météo - La tempête Ciara perturbe fortement le trafic des transports en France, où 42 départements ont été placés en vigilance orange. En Île-de-France, des retards sont constatés sur plusieurs ligne de RER et de trains Intercités.

Faits divers - Vanille, la fillette de 1 an disparue à Angers et qui faisait l'objet d'une alerte enlèvement, a été retrouvée morte dans une benne à vêtements ce dimanche 9 février. Sa mère, âgée de 39 ans et atteinte de troubles psychologiques, aurait avoué les faits.

Culture - C'est un triomphe sans partage pour le film sud-coréen Parasite qui, lors de la 92e cérémonie des Oscars, a remporté quatre statuettes dont celles du meilleur film, du meilleur scénario original, du meilleur réalisateur et enfin du meilleur film international.