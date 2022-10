Des manifestations de catholiques en colère devant les évêchés ou les cathédrales ont eu lieu à Lyon, Angers, Créteil ou encore Paris, samedi 29 octobre. Le collectif "Agir pour notre église" a décidé de mobiliser pour faire pression sur les évêques, avant leur assemblée plénière début novembre à Lourdes. Ils leur demandent d'agir avec plus de transparence dans les affaires d'abus sexuels au sein de l'Église et de sortir de la culture du silence.

Cette opération a été baptisée "Sortons les poubelles", en référence à un tweet de l’ancien archevêque de Paris, Monseigneur Aupetit, reprochant à certains d’aimer fouiller les poubelles dans ce genre d'affaires.

Devant Notre-Dame de Paris, une cinquantaine de personnes, des fidèles et des déçus de l'Église, se sont réunies. "Il y a des poubelles qui puent dans l'Église. Nous, on veut les sortir pour pouvoir repartir sur des bases saines. On le doit aux victimes", clame Étienne, paroissien d'Évreux. "Il y a toute une partie de l'épiscopat qui n'a pas encore compris toutes les leçons. On ne peut pas continuer à laisser le secret se faire. Des gens ont été abusés et ont besoin de justice."

Certains brandissent des pancartes. Béatrice, de son côté, attache des rubans violets au pont de l'Archevêché, "un hommage aux victimes". "On est leur porte-parole. On ne touche pas aux enfants, un point, c'est tout", insiste-t-elle demandant de remettre les religions au centre du débat public pour éviter les dérives.

