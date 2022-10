C'est une affaire qui va marquer toute une communauté et tout particulièrement deux villages. Quatre jours après la mort de Justine Vayrac, jeune mère de famille de 20 ans dont le corps a été retrouvé près de son domicile dans le Lot, l'enquête continue de fournir de nouveaux éléments.

Le meurtrier présumé, Lucas, jeune agriculteur de 21 ans, a été mis en examen pour viol, séquestration et meurtre. Il aurait retrouvé Justine, seule, après une soirée en boîte de nuit et aurait alors commis le pire. Pour ses actes, il encourt désormais la réclusion criminelle à perpétuité.

À Tauriac, le village où vivait Justine avec son fils de deux ans et demi, la douleur est immense. Une personne très proche de la famille, Nathalie, qui avait fait sa formation d'aide-soignante avec la victime, s'est exprimée au micro de RTL : "Le fait qu'on n'ait pas de nouvelles (pendant plusieurs jours), forcément il lui était arrivé quelque chose", reconnaît-elle, ajoutant que la jeune femme était "très fusionnelle avec sa mère" et lui envoyait des messages quotidiennement.

"Je n'arrive toujours pas à y croire. C'était une fille adorable, très intelligente... Elle nous faisait rigoler et était toujours joviale. C'était une fille en or", confie-t-elle, la voix tremblante. "Je suis un peu dans le déni, je n'arrive pas à croire qu'elle ne soit plus là. Elle ne méritait pas tout ça, c'est horrible." Et elle tient à rappeler que la jeune femme, bien qu'"un peu naïve", n'avait pas "une once de méchanceté". "Elle faisait confiance à tout le monde, peut-être trop."

En quête de réponses

Très touchée par ce drame, Nathalie a voulu rappeler que la victime était avant tout une mère aimante et dévouée : "Justine passe pour une fille de 20 ans qui était fêtarde, qui sortait tous les week-ends et qui picolait alors qu'elle n'était pas comme ça (...) Elle était maman d'un petit garçon et quand elle avait son fils, elle était tout le temps avec lui. Elle se serait pliée en quatre pour son fils, c'était tout pour elle".



Rappelant qu'il y avait "encore trop de zones d'ombre qui restaient à élucider", elle soupçonne le meurtrier présumé d'avoir "prémédité" son geste. Pour elle, "Justine ne serait jamais partie avec quelqu'un qu'elle connaissait à peine ou pas. C'est pas Justine".

Elle a aussi assuré ne "jamais avoir entendu parler de ce Lucas". Pour Nathalie, un nouveau combat a désormais débuté et elle espère obtenir des réponses : "Je pense que la famille a besoin de savoir, nous, on a besoin de savoir réellement ce qu'il s'est passé. Même si je crois qu'on ne peut jamais faire complètement le deuil de son enfant".

