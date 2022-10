INVITÉE RTL - Église : "Ce silence est une insulte aux victimes", déplore Alix Huon

L'Église catholique française est au cœur d'un nouveau scandale. En cause, un évêque mis à la retraite l'année dernière en catimini alors qu'il était accusé de voyeurisme. Les faits évoqués datent des années 90. Michel Sentier, alors prêtre à Coutances en Normandie, avait notamment demandé à de jeunes adultes de se déshabiller pendant la confession. Deux victimes s'étaient signalées en 2019, puis en 2021, le prêtre avait quitté le diocèse de Créteil et la décision officielle évoquait un départ à la retraite. Personne n'a dit alors qu'il était visé par une procédure canonique.

Cette affaire a eu le mérite de réveiller la colère de la communauté catholique. Ce week-end, le collectif Agir pour notre Église a ainsi appelé à manifester dans plusieurs villes de France. Invitée ce samedi de RTL, Alix Huon, membre du collectif, a expliqué que ces mouvements populaires avaient pour but de protester contre "cette culture du silence".

"Nous souhaitons nous adresser à chacun de nos évêques pour leur dire : soyons courageux ! Lorsqu'une affaire sort, ou lorsque des abus sont connus, il faut que ce soit les victimes auxquelles on pense en premier". Elle a expliqué qu'en arrêtant de cacher ces actes odieux, d'autres victimes pourraient se manifester et il serait donc plus facile de leur venir en aide.

"Dès que cette affaire Michel Sentier a commencé à sortir dans les médias, d'autres victimes se sont révélées dans les jours qui ont suivi, alors qu'il avait assuré que seules les deux personnes qui s'étaient déclarées avaient été victimes de ses abus", a rappelé la membre du collectif catholique. "Donc c'est vraiment ce silence qui est une insulte aux victimes".

