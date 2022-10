Pédophilie dans l'Église : comment l'Inirr indemnise-t-elle les victimes, un an après le rapport Sauvé ?

PÉDOPHILIE DANS L'ÉGLISE - Comment fonctionne l'Instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation

PÉDOPHILIE DANS L'ÉGLISE - Comment fonctionne l'Instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation

Le 5 octobre 2021, le rapport Sauvé a fait l’effet d’une bombe en démontrant l’ampleur de la pédocriminalité dans l’Église catholique. Au total, selon la commission, 330.000 personnes auraient été agressées par un prêtre ou un religieux dans l’Église catholique de France depuis les années 50.

Cette commission présidée par Jean-Marc Sauvé avait demandé à l’Église de prendre ses responsabilités, de reconnaître la dimension systémique de ces violences et d’assumer un devoir de réparation envers les victimes. La conférence des évêques de France a suivi ces recommandations en mettant en place un dispositif inédit de réparations financières. "C'est quelque chose que je n'espérais plus. Enfin une vraie reconnaissance des faits par l'Église", raconte Marie, indemnisée de 60.000 euros.

Une Instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation (Inirr) a été créée pour identifier et indemniser les victimes de prêtres et de laïcs. Dans Immersions, Marie Guerrier présente les coulisses cette instance indépendante de reconnaissances des réparations. Comment fonctionne-t-elle ? Avec qui ? Sur quels critères ? Les premières victimes viennent d’être indemnisées ?

Florence, 74 ans a été réduite au silence toute sa vie. Quand elle reçoit le fameux coup de téléphone d'un correspondant de l'INIRR, c'est une délivrance : "Je ne peux pas le décrire, c'était extraordinaire. J'étais vraiment entendue. J'entends encore cette voix enveloppante, très claire, précise. Tout avait un sens, tout était important. J'avais l'impression de dire des choses qui n'avaient pas d'importance mais si, mon interlocutrice faisait le lien. Une compréhension du problème de la perversion, tout en ayant une communication naturelle, vraie, authentique. J'ai parlé spontanément, j'ai senti que je pouvais tout dire".

>> Immersions est le podcast des reportages de RTL. Présenté par Nicolas Fauroux, rédacteur en chef à RTL, Immersions propose une sélection des meilleurs reportages diffusés sur RTL. Ceux qui font la richesse de RTL, qu'ils soient tournés au bout du monde ou au coin de la rue.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info