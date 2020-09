publié le 11/09/2020 à 19:01

Quelles sont désormais les règles pour les forces de l'ordre durant les débordements de manifestations ? Il faudra désormais deux policiers pour décider d’un tir de LBD. Un superviseur devra l'encadrer, donner l’autorisation au tireur, évaluer les conditions du tir. C’est un dispositif qui existe déjà pour les CRS et les compagnies de gendarmes mobiles mais il sera étendu progressivement à toutes les unités de maintien de l’ordre et sera effectif pour tous au 1er janvier prochain. Le superviseur sera un gradé, officier ou commissaire.

Autre évolution qui concerne la grenade de désencerclement. Elle a blessé beaucoup de manifestants et va être remplacée. C’est le même modèle qui sera utilisé mais le constructeur change, la charge explosive n’est pas la même, elle causera un impact moindre et donc ne causera donc plus de projections de plastique ou de métal. Les effectifs de maintien de l’ordre en sont déjà équipés, elles peuvent être immédiatement utilisées.

Le dispositif de sommation va lui aussi évoluer avec notamment des panneaux à messages variables et des unités dédiées qui iront au contact de manifestants pour les alerter. Mais pour cela, il faut faire évoluer les textes de loi, ce n’est donc pas immédiat.



